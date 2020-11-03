Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...

Son dakika haberi... Sivas'ta trafikte hayrete düşüren bir görüntü kaydedildi. Meraklı vatandaşlar trafikte alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı.

Son dakika haberi... Sivas'ta trafikte hayrete düşüren bir görüntü kaydedildi. Meraklı vatandaşlar trafikte alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı.