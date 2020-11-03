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Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...

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Giriş: 03.11.2020 16:29
Güncelleme:03.11.2020 16:49
Son dakika haberi... Sivas'ta trafikte hayrete düşüren bir görüntü kaydedildi. Meraklı vatandaşlar trafikte alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı.

Son dakika haberi... Sivas'ta trafikte hayrete düşüren bir görüntü kaydedildi. Meraklı vatandaşlar trafikte alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı.

Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda... GÖRENLER CEP TELEFONUNA SARILDI! KARAYOLUNDA İLGİNÇ MANZARA! ONLARCA METRE UZUNLUĞUNDA...

Görenler cep telefonuna sarıldı!
Görenler cep telefonuna sarıldı!
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