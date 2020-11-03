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03 Kasım 2020, Salı
Haberler Galeri Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...
Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...
Son dakika haberi... Sivas'ta trafikte hayrete düşüren bir görüntü kaydedildi. Meraklı vatandaşlar trafikte alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 16:49