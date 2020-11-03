Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...

Kayseri'den Elazığ'a gönderilen her biri 100 metre uzunluğundaki Rüzgar Enerjisi Santrali kanatları Sivas'ın Gürün ilçesinde şaşkınlığa neden oldu. Çekicilerin yardımı ile taşınan dev kanatlar, ilçe halkı tarafından meraklı gözlerle izlendi.