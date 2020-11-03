03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...

Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...

Son dakika haberi... Sivas'ta trafikte hayrete düşüren bir görüntü kaydedildi. Meraklı vatandaşlar trafikte alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı.

Giriş Tarihi: 03.11.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 16:49
  • 1
  • 86
Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...

Kayseri'den Elazığ'a gönderilen her biri 100 metre uzunluğundaki Rüzgar Enerjisi Santrali kanatları Sivas'ın Gürün ilçesinde şaşkınlığa neden oldu. Çekicilerin yardımı ile taşınan dev kanatlar, ilçe halkı tarafından meraklı gözlerle izlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 86
Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...

Meraklı vatandaşlar trafikte alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı. Her biri 100 metre uzunluğundaki kanatları kadraja sığdırmak ise hiçte kolay değildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 86
Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...

Yolda karşılarında bir kamyonun kasasında tank olduğunu gören insanlar bu görüntü karşısında şaşırıp kaldı.

  • 4
  • 86
Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...

Ağırlığıyla kamyonun dengesini bozan tank durumun farkında olmasa da, kamyonun şoförü halinden memnun gibi. Çünkü yoluna devam ediyor...

  • 5
  • 86
Görenler cep telefonuna sarıldı! Karayolunda ilginç manzara! Onlarca metre uzunluğunda...

Tankın buraya nasıl taşındığı, nereye götürüldüğü ise merak konusu...