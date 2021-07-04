Karataş'ta kanalizasyon denize akıyor! CHP'li belediye arıtma tesisi yapamadı

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde insan hayatını hiçe sayan görüntüler kayda geçti. İlçenin kanalizasyonu arıtılmadan denize akıtılıyor, halk da o plajda denize giriyor. İşte o görüntüler...

Kanalizasyon akan denizde yüzüyorlar. İnsan sağlığının hiçe sayıldığı yer Adana'nın Karataş ilçesi.

İlçede arıtma tesisi olmadığı için kanalizasyon denize akıyor.

Karataş ilçesinin pek çok noktasında manzara aynı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar arıtma tesisini seçim vaadi olarak açıklamıştı.