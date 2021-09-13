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Karantina yasağını deldi, 3. Kez alkollü yakalandı

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Giriş: 13.09.2021 09:21
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, yapılan testte 1.10 alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Bir motosikleti durduran ekipler, sürücü Ali F.'nin belgelerini kontrol ederken, alkol testi uyguladı. Yapılan test sonucu 1.10 alkollü olduğu ve 3'üncü kez alkollü araç kullandığı ortaya çıktı. GBT sorgulamasında da sürücünün Kovid- 19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler, mesafe oluşturdu. Ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi. Sürücü Ali F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.
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