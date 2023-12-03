Karanlıktan aydınlığa uzanan hikaye! Önemli olan kalp gözünün açık olması

Görme engelli Ulaş Karanfil, herkese örnek bir hikayenin kahramanı. O düzenlediği yardım organizasyonlarıyla Afrika ve Bangladeş'te 70'ten fazla su kuyusu açtırdı. Yıllar önce okuyamadığı üniversite hayalini de 25 yıl aradan sonra şimdi tamamlıyor. Üstelik aynı anda 3 üniversite okuyor. İşte Ulaş Karanfil'in hikayesi…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN