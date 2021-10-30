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Karaman'da yola savrulan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

İHA
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Giriş: 30.10.2021 14:53
Karaman’da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yola savrulan motosiklet sürücüsü, kaskının da takılı olmasıyla ölümden dönerken, o anlar kameraya yansıdı. Kaza, önceki gün Cedit Mahallesi Leblebiciler Kavşağında meydana geldi. Kavşağa birlikte giren hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü yola savruldu. Asfalt zemine kafasını çarpan motosiklet sürücüsü kafasında takılı olan kaskla kazayı ucuz atlattı. Kısa süreliğine kazanın şokunu yaşayan sürücü, daha sonra ayağa kalkarak kaldırıma doğru yürüdü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada
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