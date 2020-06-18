18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karaman’da ışıklarda korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Karaman’da ışıklarda korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2020 13:57
Güncelleme:18.06.2020 13:58
Karaman'da saat 09.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Atatürk Caddesi Adliye Kavşağı'nda 25 yaşında kamyonet sürücüsü Caner D., yeşil ışık yanınca hareket etmesi için korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin pala, bıçak, demir ve tahta sopalı saldırısına uğradı. Adliyede görevli polis ekiplerinin müdahale edip, gözaltına aldığı şüphelilere maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.
Bu arabadan 7 kişi çıkıp...
Bu arabadan 7 kişi çıkıp...
İstanbul'da hayat felç oldu! Sağanak felaketi
İstanbul'da hayat felç oldu! Sağanak felaketi
Sınav öncesi nelere dikkat edilmeli?
Sınav öncesi nelere dikkat edilmeli?
İnanılmaz görüntüler! Yağmacıları böyle püskürttü
İnanılmaz görüntüler! Yağmacıları böyle püskürttü
İnanılmaz! Taşlar 2 dakikada eridi
İnanılmaz! Taşlar 2 dakikada eridi
Maske şartına uyuluyor mu? Üsküdar'dan görüntüler
Maske şartına uyuluyor mu? Üsküdar'dan görüntüler
OSB'de yangın
OSB'de yangın
İstanbul'da maske şartı
İstanbul'da maske şartı
Ankara'da maske şartı
Ankara'da maske şartı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Katlı otopark alevlere teslim oldu
Katlı otopark alevlere teslim oldu
Depremin ardından bu kez sel vurdu
Depremin ardından bu kez sel vurdu
Daha Fazla Video Göster