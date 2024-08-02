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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İHA
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Giriş: 02.08.2024 09:54
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.
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