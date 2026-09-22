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Başkan Erdoğan'dan BM reformu mesajı! Veto hakkı ve küresel adalet gündemde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan BM reformu mesajı! Veto hakkı ve küresel adalet gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında vereceği mesajlar gündemde. Erdoğan, Bloomberg için kaleme aldığı makalede BM Güvenlik Konseyi'nin veto mekanizmasına ilişkin reform çağrısı yaptı. BM reformu ve küresel adalet başlıklarının yanı sıra Türkiye-ABD ilişkileri, yatırım, ticaret ve savunma sanayii de New York temaslarının gündeminde yer alıyor. Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında Erdoğan'ın mesajlarını ve BM reformuna ilişkin tarihi çağrısını değerlendirdi.

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