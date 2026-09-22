Başkan Erdoğan'dan ABD-Türkiye Dostluk Resepsiyonu'ndan net mesaj: Türkiye krizlere karşı istikrar adası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Zirvesi Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD 100 Yıllık Dostluk Resepsiyonu'na katıldı. Başkan Erdoğan etkinlikte açıklamalarda bulunarak ABD Başkanı Donald Trump ile aralarındaki güçlü diyaloğa dikkat çekerek iletişimin kararlılıkla süreceğini belirtti. Erdoğan konuşmasının devamında Türkiye ekonomisinin krizlere karşı dirençli olduğunun altını çizerek "Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan ABD ile ticaret hacminin 2 katına çıktığını ve hedefin 100 milyar dolar olduğunu belirtti.