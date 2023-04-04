Karaman'da feci kaza! Dağ yolunda takla attılar! 5 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.