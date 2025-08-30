30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Karaman’da engelli bireylere şiddet: Soruşturma başlatıldı
Karaman’da engelli bireylere şiddet: Soruşturma başlatıldı

Karaman’da engelli bireylere şiddet: Soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 16:42
Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Başyayla’daki özel bakım merkezinde engellilere yönelik şiddet görüntüleri üzerine açıklama yaptı. Ocak ayında yapılan denetimlerde tespit edilen olay sonrası idari soruşturma başlatıldı. Habere konu olan görevlinin iş akdi feshedildi ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu. Hukuki sürecin yakından takip edileceği bildirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise toplumda büyük tepki uyandırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karaman’da engelli bireylere şiddet: Soruşturma başlatıldı
İstanbul’un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Umuda yolculuk facia ile son buldu
Umuda yolculuk facia ile son buldu
İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı
"İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Daha Fazla Video Göster