Karaman’da engelli bireylere şiddet: Soruşturma başlatıldı

Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Başyayla’daki özel bakım merkezinde engellilere yönelik şiddet görüntüleri üzerine açıklama yaptı. Ocak ayında yapılan denetimlerde tespit edilen olay sonrası idari soruşturma başlatıldı. Habere konu olan görevlinin iş akdi feshedildi ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu. Hukuki sürecin yakından takip edileceği bildirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise toplumda büyük tepki uyandırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN