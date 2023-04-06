06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karaköy'deki 5 katlı binanın çökme anı

Karaköy'deki 5 katlı binanın çökme anı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2023 09:53
Son dakika haberine göre Beyoğlu Karaköy'de 5 katlı boş binadan betonların düşmesi üzerine çökme riskine karşı cadde araç trafiğine kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu. Binanın kısmi çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5 katlı binanın çökme anı
5 katlı binanın çökme anı
Ünlü oyuncunun son hali şoke etti
Ünlü oyuncunun son hali şoke etti
5 katlı boş binada çökme
5 katlı boş binada çökme
Kayseri’de otobüs kazası
Kayseri'de otobüs kazası
Park sorununa skandal çözüm
Park sorununa skandal çözüm
Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye’den
Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye'den
Hatay’daki araç mezarlığı
Hatay'daki "araç mezarlığı"
Esenyurt’ta kimyasal sızıntı iddiası!
Esenyurt'ta kimyasal sızıntı iddiası!
O caninin ifadesi ortaya çıktı
O caninin ifadesi ortaya çıktı
Kimyasal atık baraja karıştı!
Kimyasal atık baraja karıştı!
Şaban Arslan’a veda! Ebediyete uğurlandı
Şaban Arslan'a veda! Ebediyete uğurlandı
’Ben cani değilim’ demişti!
'Ben cani değilim' demişti!
Daha Fazla Video Göster