Karaköy’de turistlere fırçalı tuzak kuran boyacı kamerada

Karaköy’de bir ayakkabı boyacısı, “fırça düşürme numarası” ile hedef aldığı turistlerden para almaya çalıştı. Ayakkabısını bedava boyayacağını söyleyen boyacıdan bir turist çift, yakayı zor kurtarırken diğeri ise ayakkabısını boyatmak zorunda kaldı. Zabıta ekiplerinin boyacıya cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

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