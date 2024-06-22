22 Haziran 2024, Cumartesi
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Karaköy’de turistlere fırçalı tuzak kuran boyacı kamerada
Karaköy’de bir ayakkabı boyacısı, “fırça düşürme numarası” ile hedef aldığı turistlerden para almaya çalıştı. Ayakkabısını bedava boyayacağını söyleyen boyacıdan bir turist çift, yakayı zor kurtarırken diğeri ise ayakkabısını boyatmak zorunda kaldı. Zabıta ekiplerinin boyacıya cezai işlem uyguladığı öğrenildi.