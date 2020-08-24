24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karadeniz'de sel felaketi! A Haber ekibi canını zor kurtardı

Karadeniz'de sel felaketi! A Haber ekibi canını zor kurtardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2020 09:30
Güncelleme:24.08.2020 09:34
Karadeniz’de selin vurduğu illerden biri de Rize. Şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı heyelan nedeniyle bölgede 5 ev de boşaltıldı. Rize’deki hasarı görüntülemek için çekim yapan A Haber ekibinin kayıtta olduğu dakikalarda heyelan meydana geldi. A  Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameramanımız Yüksel Akalan’ın canını zor kurtardığı anlar böyle kaydedildi.

Karadeniz'de selin vurduğu illerden biri de Rize. Şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı heyelan nedeniyle bölgede 5 ev de boşaltıldı. Rize'deki hasarı görüntülemek için çekim yapan A Haber ekibinin kayıtta olduğu dakikalarda heyelan meydana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameramanımız Yüksel Akalan'ın canını zor kurtardığı anlar böyle kaydedildi.

Karadenizde sel felaketi! A Haber ekibi canını zor kurtardı KARADENİZ'DE SEL FELAKETİ! A HABER EKİBİ CANINI ZOR KURTARDI

A Haber ekibi canını zor kurtardı
A Haber ekibi canını zor kurtardı
Ayasofya Camii'nde duygulandıran görüntü
Ayasofya Camii'nde duygulandıran görüntü
Adana'da korkutan yangın! 6 köy boşaltıldı
Adana'da korkutan yangın! 6 köy boşaltıldı
Sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı
Sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü
50'den fazla araç 1 saatte küle döndü
Türk Yıldızları Ahlat’ta nefes kesti
Türk Yıldızları Ahlat’ta nefes kesti
Sel şehidine son veda
Sel şehidine son veda
Görgü tanıkları yaşanan felaketi anlattı
Görgü tanıkları yaşanan felaketi anlattı
Haliç'te hareketli anlar! Fotoğraf çekerken...
Haliç'te hareketli anlar! Fotoğraf çekerken...
Feci anları saniye saniye kaydetti
Feci anları saniye saniye kaydetti
Adeta yer yarıldı! Korkunç görüntü
Adeta yer yarıldı! Korkunç görüntü
Taksiye binen genç kızlardan tehlikeli yolculuk!
Taksiye binen genç kızlardan tehlikeli yolculuk!
Daha Fazla Video Göster