Karadeniz Ereğli’de sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti

Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı işyerlerini su bastı, cadde ve sokaklar gölete döndü. Özellikle çarşı merkezinde tıkanan yağmur suyu giderleri taşkınlara yol açarken, yolun bir bölümü ile işyerleri sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve çevredeki esnaflar su tahliyesi için yoğun çaba gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN