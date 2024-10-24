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Karabük'te Minik Emir'in parmağı resepsiyon ziline sıkıştı

Karabük'te Minik Emir'in parmağı resepsiyon ziline sıkıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 11:46
Güncelleme:24.10.2024 11:47
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesiyle gittiği otelde minik Emir'in parmağına sıkışan resepsiyon zilini itfaiye ekipleri çıkarttı.
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