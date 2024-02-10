10 Şubat 2024, Cumartesi
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Karabük'te asker uğurlamasında yolu kapatıp böyle 'drift' attılar!
Karabük'te araçlarıyla asker uğurlaması yapan grup merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi 1066 Nolu Cadde üzerinde araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. grup daha sonra araçlarıyla dirift atarken, trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücüler klakson çalarak drift atanlara tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.