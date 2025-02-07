Kar yağışı sonrası sürücüler zor anlar yaşadı, gençler doyasıya eğlendi

İnegöl'ün TOKİ konutlarındaki gençler araç üzerine yaptıkları kardan adam ile şehir turu atarken, Fatih Mahallesi'nde bulunan altgeçitte ise sürücüler zor anlar yaşadı. Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde altgeçitten çıkan araçlar, buz pistine dönen yolda yokuş aşağı kontrolden çıkarak birbirine çarptı. Üst üste kazalar olunca olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yolda tuzlama yaptı. Çocuklar kartopu oynarken, bazıları da aracın arkasında bağladığı kızak ile kayak yaptılar.

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