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Kar ve sağanak uyarısı! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 22.11.2021 09:08
Son dakika hava durumu haberi... 22 Kasım 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika kar ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Türkiye salı günü batı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Ülke genelinde yağış beklenmiyor ancak öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak sağanak görülecek. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...

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