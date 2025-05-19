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Kapadokya’da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk görselleriyle havalandı

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk görselleriyle havalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.05.2025 07:03
Kapadokya'da balonlar 19 Mayıs nedeniyle Türk bayrakları ve Atatürk görselleriyle havalandı. Bazı balonlarda ise Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle sarı-kırmızı bayraklar olduğu görüldü.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında ekiplerce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı.

Tura katılan turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları bölge semalarına yükseldi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk görselleriyle havalandı. (İHA)

Balon pilotu Bilge Ezel, balonlara asılan bayraklarla gökyüzünü süslediklerini belirterek, "Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı önemli bir gün. Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile havalanıyor. Kapadokya dünyadan en önemli sıcak hava balon merkezidir. Dünyadan birçok yer Kapadokya'yı izlerken biz de bayramın tüm dünyada kutlanmasına vesile oluyoruz. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi nedeniyle bazı balonların da sarı-kırmızılı takımın bayrağını taşıdığı görüldü.

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Kapadokya’da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk görselleriyle havalandı
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