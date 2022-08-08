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Kangal köpekleri bozayıyı pusuya düşürdü! Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den

İHA
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Giriş: 08.08.2022 15:46
Son dakika haberi... Kangal köpekleri bozayıyı görünce çalılıkların arasında gizlendi. Pusuya düşen bozayı neye uğradığını şaşırdı. O anlara tanıklık eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.
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Kangal köpekleri bozayıyı pusuya düşürdü!
Kangal köpekleri bozayıyı pusuya düşürdü!
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