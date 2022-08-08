Kangal köpekleri bozayıyı pusuya düşürdü! Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den

Son dakika haberi... Kangal köpekleri bozayıyı görünce çalılıkların arasında gizlendi. Pusuya düşen bozayı neye uğradığını şaşırdı. O anlara tanıklık eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN