08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Kangal köpekleri bozayıyı pusuya düşürdü! Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den
Son dakika haberi... Kangal köpekleri bozayıyı görünce çalılıkların arasında gizlendi. Pusuya düşen bozayı neye uğradığını şaşırdı. O anlara tanıklık eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.