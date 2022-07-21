Kanal İstanbul projesinde son durum ne? Proje ne aşamada?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul projesiyle ilgili çalışmaların hızlandığı açıkladı. Peki şu anda hangi aşamaya gelindi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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