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Kanal İstanbul projesinde son durum ne? Proje ne aşamada?

A Haber
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Giriş: 21.07.2022 11:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul projesiyle ilgili çalışmaların hızlandığı açıkladı. Peki şu anda hangi aşamaya gelindi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Kanal İstanbul projesinde son durum
Kanal İstanbul projesinde son durum
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