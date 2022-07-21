21 Temmuz 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kanal İstanbul projesinde son durum ne? Proje ne aşamada?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul projesiyle ilgili çalışmaların hızlandığı açıkladı. Peki şu anda hangi aşamaya gelindi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.