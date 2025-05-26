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Kan donduran cinayetin iddianamesi hazırlandı! Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan yargılanacak

Kan donduran cinayetin iddianamesi hazırlandı! Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan yargılanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 19:24
Antalya'nın Kepez ilçesinde Sevcan Demir Sakman'ın geçtiğimiz aylarda eşi Halit Can Sakman tarafından kesici aletle öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin "Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanması talep edildi.
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Kan donduran cinayetin iddianamesi hazırlandı! Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan yargılanacak
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