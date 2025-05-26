26 Mayıs 2025, Pazartesi
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Kan donduran cinayetin iddianamesi hazırlandı! Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan yargılanacak
Antalya'nın Kepez ilçesinde Sevcan Demir Sakman'ın geçtiğimiz aylarda eşi Halit Can Sakman tarafından kesici aletle öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin "Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanması talep edildi.