30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kamyonetin kasasından düşen kovandan çıkan arılar mahalleyi istila etti: 3 kişi hastanelik oldu

Kamyonetin kasasından düşen kovandan çıkan arılar mahalleyi istila etti: 3 kişi hastanelik oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2023 16:41
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. İlçede bir kamyonette bulunan kovanın yola düşmesi sonucu binlerce arı uçuşmaya başladı. Mahalleyi istila eden arıların saldırısı sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mahalleyi istila ettiler
Mahalleyi istila ettiler
İzmir depreminin 3. yıl dönümü
İzmir depreminin 3. yıl dönümü
Gram altın rekor kırdı
Gram altın rekor kırdı
Nefes kesen görüntüleri MSB paylaştı
Nefes kesen görüntüleri MSB paylaştı
Su ararken ortaya çıktı
Su ararken ortaya çıktı
Tarlada endişelendiren görüntü!
Tarlada endişelendiren görüntü!
Buz hokeyi maçında feci ölüm
Buz hokeyi maçında feci ölüm
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 29 Ekim coşkusu
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın 29 Ekim coşkusu
Muhtar görüntüleri izleyince şoke oldu
Muhtar görüntüleri izleyince şoke oldu
Mavi derinliklerinden Cumhuriyet’e selam!
Mavi derinliklerinden Cumhuriyet’e selam!
29 Ekim’de kartpostallık görüntüler!
29 Ekim’de kartpostallık görüntüler!
Kanepede uyurken araba çarptı
Kanepede uyurken araba çarptı
Daha Fazla Video Göster