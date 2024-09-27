Kamyonetin freni boşaldı altında kalmaktan son anda kurtuldu!

Hakkari'de freni boşalan kamyonet önce köprünün korkuluklarına, ardından da elektrik direğine çarptı. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi kamyonetin altından kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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