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Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 08:43
Hakkari'de freni boşalan kamyonet önce köprünün korkuluklarına, ardından da elektrik direğine çarptı. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi kamyonetin altından kalmaktan son anda kurtuldu.
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