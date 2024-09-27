Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hakkari'de freni boşalan kamyonet önce köprünün korkuluklarına, ardından da elektrik direğine çarptı. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi kamyonetin altından kalmaktan son anda kurtuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN