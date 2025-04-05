05 Nisan 2025, Cumartesi
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Kamyonet ağaca çarptı sürücü yaralandı
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Viranşehir yolu Beyazkule mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman M. yönetimindeki 46 BC 134 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra 5 metre derinliğindeki şarampole uçarak ağaca çarptı. Ağaca çarparak duran aracın sürücüsü yaralandı. Sürücü, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.