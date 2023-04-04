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Kamyon kasasını öyle bir hale çevirdi ki...

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Giriş: 04.04.2023 08:55
Kahramanmaraş'ta yaşayan oto tamirci Ökkeş Canlı'nın depremde hem evi hem de iş yeri yıkıldı. Yeniden çalışmak için kolları sıvayan tamirci, dükkana çevirdiği kamyon kasasında müşterilerine hizmet vererek geçimini sağlıyor.
Kamyon kasasını öyle bir hale çevirdi ki... KAMYON KASASINI ÖYLE BİR HALE ÇEVİRDİ Kİ...

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Kamyon kasasını öyle bir hale çevirdi ki...
Kamyon kasasını öyle bir hale çevirdi ki...
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