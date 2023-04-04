04 Nisan 2023, Salı
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Kamyon kasasını öyle bir hale çevirdi ki...
Kahramanmaraş'ta yaşayan oto tamirci Ökkeş Canlı'nın depremde hem evi hem de iş yeri yıkıldı. Yeniden çalışmak için kolları sıvayan tamirci, dükkana çevirdiği kamyon kasasında müşterilerine hizmet vererek geçimini sağlıyor.