18 Temmuz 2023, Salı
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Kalyon Kültür'den yeni sergi! Sanatın gücüyle toplumsal farkındalık
Kalyon Vakfı'nın "Geçmişe vefa, geleceğe değer" misyonu kapsamında hayata geçirdiği "Kalyon Kültür" birbirinden eşsiz eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak "Yeni bir dünyayı hayal edenler sergisi" Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak'ta kapılarını açtı. Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde açılan sergi 2 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilecek.