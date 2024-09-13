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Kale duvarında kitabedeki gizemli alfabeyi bilim insanları çözemedi

Kale duvarında kitabedeki gizemli alfabeyi bilim insanları çözemedi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 12:35
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bulunan Çem Kalesi'nin duvarındaki kitabede hangi dilde ve hangi alfabe ile yazıldığı henüz çözülememiş gizemli metin çözülmeyi bekliyor.
Gizemli alfabeyi bilim insanları çözemedi
Gizemli alfabeyi bilim insanları çözemedi
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