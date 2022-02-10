Kahramanmaraş’ta yürek ısıtan anlar: Çoban köpeği 30 yavru keçinin süt annesi oldu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda bir çoban köpeği keçi yavrularına süt annelik yapıyor. Köpeğin merhameti yürek ısıtırken o anlara tanık olanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Peynirdere Mahallesi'nde yaşayan Ejder Kahveci, hava koşullarından dolayı keçilerin sütleri yavrularına yetmediği için yavru keçilere çoban köpeğinin süt anneliği yaptığını dile getirdi.

"30 YAVRU KEÇİYE SÜT ANNELİĞİ YAPTIĞINI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Kahveci, "Kar yağışının ardından hayvanlar dışarıya çıkıp otlayamadığı için süt verimi azaldı. Bu durumdan dolayı yavruların beslenmeleri yetersiz geliyordu. Çoban köpeğimizin 30 yavru keçiye süt anneliği yaptığını görünce çok şaşırdık.

"KÖPEĞİMİZ ÇOK MERHAMETLİDİR"

Yavrular doymadığı için çoban köpeğinden beslenme sağlamışlar. Yavrulara süt anneliği yaparak onların doymalarını sağlayan çoban köpeğimiz çok merhametlidir" ifadesini kullandı.