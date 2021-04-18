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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Su kanalına düşen cipin sürücüsü öldü

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Giriş: 18.04.2021 01:22
Güncelleme:18.04.2021 01:29
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde su kanalına düşen cipin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Turan Terzi (48) yönetimindeki 06 EU 6105 plakalı cip, Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vinç yardımıyla yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Terzi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Terzi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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