Kahramanmaraş'ta 135 saat sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Hedil enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Hedil, felaketin 6. gününde 135 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Hedil'in ilk sözleri arama kurtarma ekiplerine "İyiyim, hepinize çok teşekkür ederim" oldu.