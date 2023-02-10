10 Şubat 2023, Cuma
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Kahramanmaraş’ta 104. saatte mucize! Kur'an-ı Kerim ile hayata tutundu!
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 47 yaşındaki uzman çavuş olarak Osman Fırat, depremden 104 saat sonra Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince sağ kurtarıldı. Yıkıntıların arasından çıkarılırken Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin "Amenerrasulü" diye başlayan son iki ayetini okuyan Osman Fırat, kendisini sakinleştirmeye çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak teşekkür etti. İşte herkesi ağlatan o anlar...