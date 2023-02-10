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Kahramanmaraş’ta 104. saatte mucize! Kur'an-ı Kerim ile hayata tutundu!

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Giriş: 10.02.2023 13:23
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 47 yaşındaki uzman çavuş olarak Osman Fırat, depremden 104 saat sonra Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince sağ kurtarıldı. Yıkıntıların arasından çıkarılırken Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin "Amenerrasulü" diye başlayan son iki ayetini okuyan Osman Fırat, kendisini sakinleştirmeye çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak teşekkür etti. İşte herkesi ağlatan o anlar...
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