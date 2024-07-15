Kahramanlık destanı ’15 Temmuz’ 8. Yılında! Anma Töreninin ilk adresi şehitlik anıtı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. Yılında tüm Türkiye’de anma etkinlikleri düzenleniyor. Günün ilk ışıklarından bu yana özel yayınlarına devam eden A Haber ekibi anma törenlerinin ilk adresi İstanbul 15 Temmuz Köprüsü’ndeki şehitlik anıtında. Başkan Erdoğan bugün sabah saatlerinde o noktadaydı. A Haber ekibinden Hasan Zahid Ezim o noktada gün boyu yaşananları anlattı. İşte detaylar…

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