05 Ocak 2024, Cuma
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Kahraman Fethi Sekin anısına
İzmir'de teröristler bavul dolu mühimmatlarla hem İzmir'i hem de tüm ülkeyi hedef aldı. Çok büyük bir katliam planlamışlardı. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi bu ülkenin kahraman evlatlarıydı. 42 yaşındaki polis memuru Fethi Sekin hainlerin karşısına dikildi, kendi canını verdi. Daha büyük bir katliamı önledi. Onun şehadeti bu ülkenin teröre, teröriste boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Şehadetinin 7. yıl dönümünde kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz...