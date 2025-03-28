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Kağıthane’de park kavgası! Tekme yumruk havada uçuştu

Kağıthane'de park kavgası! Tekme yumruk havada uçuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 28.03.2025 12:48
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir sokakta yaşanan park tartışması, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. O anlar bir cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kağıthane'de komşu oldukları öğrenilen 2 kişi arasındaki park yeri kavgasına tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı. Tartışmanın yaşandığı yere gelerek araçtan inen 2 kişi, diğer gruptakilere tekme tokat saldırdı. Yine Kağıthane'de 3 kişi trafikte yol verme nedeniyle aracının kapısını açtıkları bir sürücüye saldırırken, Şişli'de ise bir motokurye otomobil sürücüsüne vurdu. Yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlk olay, 24 Mart Pazartesi günü saat 19.20 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde komşu 2 kişi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada hafif ticari araçla olay yerine gelen 2 kişi karşı tarafta tekme tokat saldırdı. Diğer tarafın da karşılık vermesi üzerine kavga çıktı. Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Mecidiyeköy'de bir motokurye ile araç sürücüsü yol tartışması nedeniyle kavga etti. (DHA)

TRAFİKTE YOL VERME KAVGALARI
Yine Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda ise, motosiklet sürücüsüyle, otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletinden inen sürücü, kapısını açtığı aracın sürücüsüne saldırdı. Şişli Mecidiyeköy'de dün yaşanan bir diğer olayda ise motokurye trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kağıthane’de park kavgası! Tekme yumruk havada uçuştu
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