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Kağıthane'de kafeye düzenlenen silahlı saldırının arkasında Anacur çetesi çıktı

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Giriş: 29.02.2024 16:24
Güncelleme:29.02.2024 16:24
Kağıthane'de 20 Şubat'ta bir kafeye otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Polis ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlatırken 26 Şubat'ta Sarıyer'de polis denetim noktasında durdurulan bir araçtaki kişiler aracı terk ederek kaçtı. Söz konusu araçta uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Araç içerisinde ele geçirilen uzun namlulu otomatik silah ile tabanca üzerinde yapılan balistik incelemelerde söz konusu silahların Kağıthane'de düzenlenen saldırıda kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine organize ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Anacur organize suç örgütü üyesi oldukları tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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