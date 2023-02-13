13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kafesini depremzedelere açtı! 300 depremzedeyi ağırlayan kafe

Kafesini depremzedelere açtı! 300 depremzedeyi ağırlayan kafe

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2023 09:55
Depremin en çok vurduğu yerlerden biri olan Elbistan'da ilçenin en büyük kafelerinden biri kapılarını depremzedelere açtı. Maraşlılar bir kaç gün önce kahvaltıya, çay-kahve içmeye gittikleri kafede şimdi hayata tutunmaya çalışıyorlar. Kafenin sahibi ve  çalışanları da gönüllü olarak onlara hizmet ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
300 depremzedeyi ağırlayan kafe
300 depremzedeyi ağırlayan kafe
Hatay’da depremin acı izleri!
Hatay'da depremin acı izleri!
Umudun kalbi o noktada atıyor
Umudun kalbi o noktada atıyor
Depremde Türkiye tek yürek!
Depremde Türkiye tek yürek!
Enkazdan çıkanların ilk istekleri!
Enkazdan çıkanların ilk istekleri!
TOKİ konutları ayakta kaldı!
TOKİ konutları ayakta kaldı!
Diyarbakır’da son durum ne?
Diyarbakır’da son durum ne?
160 saat sonra gelen mucizenin adı Aysima
160 saat sonra gelen mucizenin adı Aysima
Büyük yıkımı böyle tarif etti!
Büyük yıkımı böyle tarif etti!
Depremde öğretmenevi böyle yıkıldı
Depremde öğretmenevi böyle yıkıldı
Askerlerden depremzede çocuklara sürpriz
Askerlerden depremzede çocuklara sürpriz
Kütahya’da yürek yakan olay!
Kütahya’da yürek yakan olay!
Daha Fazla Video Göster