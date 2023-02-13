Kafesini depremzedelere açtı! 300 depremzedeyi ağırlayan kafe

Depremin en çok vurduğu yerlerden biri olan Elbistan'da ilçenin en büyük kafelerinden biri kapılarını depremzedelere açtı. Maraşlılar bir kaç gün önce kahvaltıya, çay-kahve içmeye gittikleri kafede şimdi hayata tutunmaya çalışıyorlar. Kafenin sahibi ve çalışanları da gönüllü olarak onlara hizmet ediyor.

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