13 Şubat 2023, Pazartesi
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Kafesini depremzedelere açtı! 300 depremzedeyi ağırlayan kafe
Depremin en çok vurduğu yerlerden biri olan Elbistan'da ilçenin en büyük kafelerinden biri kapılarını depremzedelere açtı. Maraşlılar bir kaç gün önce kahvaltıya, çay-kahve içmeye gittikleri kafede şimdi hayata tutunmaya çalışıyorlar. Kafenin sahibi ve çalışanları da gönüllü olarak onlara hizmet ediyor.