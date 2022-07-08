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Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu: Son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim

DHA
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Giriş: 08.07.2022 16:17
Türkiye'nin adım adım takip ettiği Kadir Şeker davasında geçen gün bir gelişme kaydedildi. Tekrar yargılanan Kadir Şeker 2 sene 5 ay bir gün sonra hapishaneden tahliye oldu. Özgürlüğüne kavuşarak babaevine giden Kadir Şeker'in sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşım oldukça ilgi topladı. İşte Kadir Şeker'in ilk paylaşımı…
Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu
Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu
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