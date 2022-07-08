08 Temmuz 2022, Cuma
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Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu: Son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim
Türkiye'nin adım adım takip ettiği Kadir Şeker davasında geçen gün bir gelişme kaydedildi. Tekrar yargılanan Kadir Şeker 2 sene 5 ay bir gün sonra hapishaneden tahliye oldu. Özgürlüğüne kavuşarak babaevine giden Kadir Şeker'in sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşım oldukça ilgi topladı. İşte Kadir Şeker'in ilk paylaşımı…