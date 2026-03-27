İsrail’den Mescid-i Aksa’da ibadet zulmü: 28 gündür kapılar kilitli

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa üzerindeki baskıları ve hukuksuz kısıtlamaları her geçen gün artıyor. Tam 28 gündür kapıları Müslümanlara kilitli olan mukaddes mekanda ibadet etmek isteyen Filistinliler, sokaklara ve kaldırımlara mahkum bırakılırken; işgalci güçlerin namaz kılan cemaate yönelik sert müdahaleleri sürüyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Kudüs’te yaşanan bu insanlık dışı uygulamaları ve bölgedeki son durumu yerinden aktardı.