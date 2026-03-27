İsrail ordusu içeriden çöküyor: Genelkurmay Başkanı’ndan dünyayı sarsan "istifa" ve "çöküş" itirafı!

Savaşın 28. gününde Orta Doğu’da gerilim zirve yaparken, İsrail cephesinden gelen tarihi itiraf ordudaki büyük bozgunu gözler önüne serdi. İsrail Genelkurmay Başkanı’nın "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var, bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek" şeklindeki uyarısı Tel Aviv’de deprem etkisi yaratırken, Netanyahu hükümetine yönelik sivil ve askeri tepkiler kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak, İsrail ordusunun yaşadığı psikolojik çöküşü, yedek asker krizini ve hükümetle ordu arasındaki derin fikir ayrılıklarını A Haber canlı yayınında tüm detaylarıyla deşifre etti.