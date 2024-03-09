09 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kadınlar Günü'nde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda öldü, annesi yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yolda yürürken Yunus A.'nın (32) bıçaklı saldırısına uğrayan İlayda Alkan (20) öldü, annesi Oya Tarhan (45) yaralandı. Çıkan arbedede bacağından yaralanan Yunus A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.