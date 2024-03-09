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Kadınlar Günü'nde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda öldü, annesi yaralandı

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Giriş: 09.03.2024 16:00
İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yolda yürürken Yunus A.'nın (32) bıçaklı saldırısına uğrayan İlayda Alkan (20) öldü, annesi Oya Tarhan (45) yaralandı. Çıkan arbedede bacağından yaralanan Yunus A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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