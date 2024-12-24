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Kadınlar arasında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var

Kadınlar arasında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.12.2024 23:56
Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Hastane Kavşağı yakınlarında iki kadın grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kadınların birbirine bıçakla saldırdığı kavgada Elif B., Melisa B. ve Ahmet K. yaralandı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken kavgaya karışan isimleri henüz tespit edilemeyen kadın şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Vücuduna aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kadınlar arasında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var
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