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Kadının hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar kamerada

Kadının hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 22:37
Kaza, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana gelmiş ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Tuna Kahveci (80), 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahveci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
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Kadının hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar kamerada
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