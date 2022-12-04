04 Aralık 2022, Pazar
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Kadına şiddet videosu çeken Bahar Hezer’i kardeşi sokak ortasında katletti! Yekta Sezer'in sözler kan dondurdu: Ailemin diğer fertlerini de öldürecektim
Şanlıurfa'da 10 gün önce kadına şiddet videosu çekerek sosyal medyada yayınlayan 26 yaşındaki inşaat mühendisi ve aktivist Bahar Hezer, 24 yaşındaki kardeşi Yekta Sezer tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü. Bahar Hezer'in cenazesi, toprağa verilirken, katil Hezer'in ifadesi ise kan dondurdu "Polis beni yakalamasaydı; ailemin diğer fertlerini de öldürecektim..."