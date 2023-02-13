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Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesine gitti

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Giriş: 13.02.2023 15:48
KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM YK Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun da aralarında bulunduğu grup, Adıyaman ve Maraş’a yardım götürerek depremzedeleri ziyaret etti.
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