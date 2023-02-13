13 Şubat 2023, Pazartesi
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Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesine gitti
KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM YK Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun da aralarında bulunduğu grup, Adıyaman ve Maraş’a yardım götürerek depremzedeleri ziyaret etti.