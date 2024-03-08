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Kadın komandolar köprüden iniş yaptı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 16:48
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda nefes kesen bir gösteriye imza attı. Jandarmanın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden indi.
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