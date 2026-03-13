CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD'nin küresel hegemonyası çöküyor!

İran'dan ateşlenen ve etkisiz hale getirilen füze sonrasında bölgedeki gerilim tırmanırken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vişne Korkmaz, A Haber canlı yayınında krizin perde arkasını araladı. Hem İsrail'in hem de İran'ın savaşı yayma niyetinde olduğunu belirten Korkmaz, Türkiye'nin diplomatik çabalarına ve askeri caydırıcılığına dikkat çekerken, Çin ile Rusya'nın hamleleri ve ABD'nin Orta Doğu'da çöken planlarına yönelik çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

